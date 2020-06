Paradox Interactive podepsal dohodu se švédskými odbory

Založení odborů pro herní vývojáře je velkým tématem, které ale minimálně v Americe zůstává spíš v kolonce „chtěli bychom“ než „pracujeme na tom“. Skandinávci jsou však v socialistickém přístupu nejen k zaměstnavatelům o mnoho mílových kroků dál, takže není velkým překvapením, že se švédské studio Paradox Interactive rozhodlo podepsat dohodu s odbory sdružujícími jejich zaměstnance, Unionen a SACO.

Díky tomu tak budou mít zaměstnanci více možností ovlivnit svůj plat, benefity, zodpovědnost a podobně. Rozhodnutí se bude vztahovat na pracovníky všech tří švédských poboček Paradoxu ve Stockholmu, Umeå a v Malmö.

Mluvčí společnosti, že Paradox podpoří obdobná odborová hnutí i v dalších zemích, kde působí, tedy ve Španělsku, Nizozemsku a USA.

I'm thrilled to be part of announcing that Paradox Interactive will be signing a collective agreement.



We've been working towards this for a long time now, and it is so great to see it come to pass.



I hope this will inspire organizing at other companies.https://t.co/pSu9A2s146