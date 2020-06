Pán prstenů dostane novou hru. Bohužel jen na mobily

16. 6. 2020 16:50 | autor: Václav Pecháček

Hra z univerza Pána prstenů by za běžných okolností byla důvodem k velkým oslavám, minimálně tedy mým, protože se do Středozemě rád podívám kdykoliv a libovolným způsobem. U nově oznámené strategie The Lord of the Rings: Rise to War ale zas tak automaticky nadšený nejsem, protože jde o mobilní hru, za níž stojí čínský gigant NetEase.

Je samozřejmě možné, že nakonec půjde o hezké dobrodružství ve starých známých kulisách, poněvadž hra se má odehrávat přibližně během událostí knižní a filmové trilogie. Bojím se ale, že spíš půjde o nějakou jednorázovou blbinu narvanou agresivními free-to-play mechanismy, která každého pravého uctívače Valar akorát tak otráví.

No, třeba se mýlím. Uvidíme, až nám vývojáři ze hry ukážou něco víc než úvodní promo obrázek.