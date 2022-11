Oživí Team Ninja herní série Ninja Gaiden a Dead or Alive? Vypadá to tak!

21. 11. 2022 14:54 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Team Ninja má za sebou skvělé hry Nioh a Nioh 2 a co nevidět nás vpustí do své chystané novinky Wo Long: Fallen Dynasty. Fanoušci ale nezapomínají na minulost, v níž bohatě figurovaly série Ninja Gaiden a Dead or Alive. A ty by se mohly vrátit.

Prezident společnosti Fumihiko Jasuda prozradil na vývojářské konferenci G-Star v korejském Pusanu, že by stran oživení série rád přinesl nějaké informace fanouškům co nejdřív, přičemž v závěru prezentace se údajně ukázal slide se dvěma obrázky ze zmíněných her a větou: „Budoucnost Team Ninja – reboot populárních sérií“.

Tvrdí to korejský web Ruliweb v překladu Videogames Chronicle. Druhý jmenovaný web požádal vydavatele Koei Tecmo o komentář a bylo mu řečeno, že v tuto chvíli není co oznamovat.