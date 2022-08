Osmá sezóna SnowRunnera se bude točit okolo farmaření

30. 8. 2022 12:17 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Vývojáři už pilně pracují na osmé sezóně dodatečného obsahu pro hardcore terénní simulaci SnowRunner a s koncem léta o ní prozrazují první detaily. Ponese název Grand Harvest, který napovídá dvě věci – bude to velké a bude se farmařit.

8. sezóna přinese úplně nový region se čtyřmi letními mapami a vaším úkolem na nich bude obnovit dodávku elektřiny, vyčistit a připravit pole na osetí, zasít a sklidit úrodu. Asi nemá smysl očekávat vyloženě konkurenci Farming Simulatoru, když mezi třemi novými vozidly není obvyklá zemědělská technika, ale bestie zvaná Kirovets K-700, její moderní verze K7M a náklaďák Step 39331 Pike.

V tuto chvíli ještě nedostáváme datum vydání osmé sezóny ani datum spuštění podpory modifikací na Switchi. Ta měla fungovat již s příchodem sedmé sezóny, ale objevily se nespecifikované technické komplikace. Tvůrci v tuto chvíli mohou říct jen to, že mody na Switchi by měla být zprovozněné do konce roku.