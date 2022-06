Oslavte duhový měsíc s Tell Me Why zdarma

2. 6. 2022 16:18 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Začal nám červen, což vedle přibližujícího se léta, konce školního roku a zvyšujících se teplot znamená také příliv duhových vlajek v ulicích i v logách firem. Do oslav práv LGBTQ+ menšin se letos zapojil i Microsoft, který ve spolupráci se studiem Dontnod rozdává příběhovou adventuru Tell Me Why. Zdarma si ji do svých knihoven můžete přidat na Steamu, Microsoft Store i na Xboxu.

Tell Me Why vypráví příběh dvojčat Tylera a Alyson, kteří se vyrovnávají se smrtí svojí matky a disponují unikátním telepatickým poutem. Vedle toho je Tyler transgender, což je ten hlavní důvod, proč Microsoft na podporu duhového měsíce vybral zrovna tuhle hru. Navíc dvěma neziskovkám bojujícím za práva trans, nebinárních a queer lidí v USA poslal 1,15 milionu korun, na 23. června pak chystá speciální charitativní stream, kde bude vybírat peníze pro organizaci Trans Lifeline.