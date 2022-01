Opravdu za pár dní vyjde nový Serious Sam, nebo si z nás Devolver střílí?

„Co kdyby nová hra se Serious Samem byla oznámená příští týden a vyšla ještě tento měsíc?“ objevilo se na Twitteru vydavatelství Devolver Digital. Na zprávu zareagoval web Gematsu s tím, že v takovém případě bude oznámená příští týden a vyjde příští měsíc. „Ale umíte si to představit?“ odvětil Devolver…

Představit si to umíme a soudě dle přiloženého videa se se Samem vydáme do ledové krajiny. „Zatracená zima, ale nic mě nerozpálí tak, jako nakopat pár zadků,“ říká v kratičkém videu sám Sam. Už příští týden se dozvíme, zda si z nás Devolver dělá srandu, nebo skutečně chystá oznámení a brzké vydání nové hry.

Předchozí Serious Sam 4 nedopadl zrovna nejslavněji a od nás odcházel s nepěknou pětkou za žalostnou technickou stránku a špatný level design. Tak snad nový díl, ať už to bude cokoliv, dopadne značně lépe.

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month?



