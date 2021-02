Oprašte Game Boye! 32 let po startu kapesní konzole na ni vychází roztomilý horor Deadeus

12. 2. 2021 11:43 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Retro je in. Nostalgie pohání prakticky všechny lidské bytosti od dvaceti let výše a pro jistou generaci je právě kapesní konzole Game Boy připomínkou starých dobrých časů. U nás tedy kvůli komunismu zas tolik ne, ale to nic nemění na tom, že díky emulátorům si hry z prvního úspěšného handheldu od Nintenda můžete zahrát i vy.

zdroj: IZMA

A to klidně i nové hry, jak dokazuje Deadeus, hororová hříčka, kde během tří dnů musíte zachránit svou vesnici před rozzuřeným bohem bažícím po lidském mase. Dohrát ji můžete během zhruba dvou hodin, čeká na vás ale 11 různých konců. Verzi z itch.io rozběhne libovolný emulátor Game Boye, případně i původní kapesní konzole pomocí flashcart, na březen je ale chystaná i fyzická edice Deadeus, kde najdete klasickou cartridge spolu s manuálem a plakátem.