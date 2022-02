11. 2. 2022 9:57 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Sedm let stará hra Never Alone točící se okolo aljašské komunity domorodců zvaných Iñupiat vyjde již 24. února na Switchi v balíčku Never Alone: Arctic Collection, který vedle základní hry obsahuje také její rozšíření Foxtales.

A jak se ukázalo, tvůrci spolu s aljašskými domorodci ještě mají co vyprávět. V závěru traileru se totiž dozvídáme, že pokračování Never Alone 2 je momentálně v předprodukční fázi. Což znamená, že nás čeká ještě dlouhé čekací období...