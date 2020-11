Obchodu s hrami na PlayStationu 5 nechybí wishlisty

12. 11. 2020 11:50 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Možná vám přijde zvláštní informovat o takové samozřejmosti, ale wishlisty či seznamy přání nejsou v případě Sony něčím samozřejmým. Aplikace PlayStation Store na PlayStationu 4 touto možností nedisponuje a webová verze o tuto funkci přišla koncem října spolu s nemožností kupovat tam hry pro PlayStation 3, PS Vita a PSP.

Mnozí se proto právoplatně obávali, že ani na PlayStationu 5 nebudou wishlisty, ale ony tam kupodivu jsou! Do wishlistu si můžete dát libovolnou hru či její DLC, čímž by vám měla chodit oznámení o slevách, v případě her i o vydání nových updatů a rozšíření. Zanedlouho si to ostatně ukážeme, jelikož konzole se konečně řítí i do naší redakce.