Nový trailer z akční kooperace Second Extinction představuje komunitou řízený svět dinosaurů

13. 8. 2020 16:43 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci nemastné neslané kooperativní střílečky Generation Zero si ve skupině Avalanche Studios Group (Just Cause, Rage) prosadili další akční kooperaci Second Extinction, ve které zaměnili roboty z Generation Zero za dinosaury. Není to ale jediná změna. Novinkou bude třeba takzvaný systém War Effort.

Jde o komunitou řízené prostředí. Čím větší čistku znovu vymírajících fosilií hráči udělají v jedné oblasti, tím větší hrozbou pro ně budou zbylé oblasti, kam přeživší kusy dinosaurů odmigrují. Oblasti na úrovni ohrožení 1 budou vhodné pro sólisty, zatímco oblast na úrovni 3 si vyžádá účast dobře sehraného tříčlenného týmu.

A protože jde o poměrně experimentální styl multiplayeru, tvůrci si ho nejprve ozkouší v předběžném přístupu. Second Extinction odstartuje dráhu early accessem letos v září a tvůrci budou na základě zpětné vazby hráčů upravovat multiplayer k lepšímu. Tak snad půjde o zajímavější hru, než jakou byla Generation Zero…