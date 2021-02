Nový Humble Bundle nabízí skvělé indie hry jako Sundered, Chroma Squad či Epistory

17. 2. 2021 14:06 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Dlouho jsme tu neměli lákavý balíček plný zajímavých a osvědčených her. Humble Plug In (And Play!) Digital Bundle by ale mohl upoutat vaši pozornost. Jak už název napovídá, jedná se o tituly vydávané společností Plug In Digital a najdete mezi nimi jak malé indie projekty, tak i větší hry z řad závodních a sportovních.

V nabídce je například výborně hodnocená 2D metroidvanie Sundered, ještě lepší taktické RPG Chroma Squad, originální „psací“ hra Epistory - Typing Chronicles, či vikinské manažerské RPG Dead in Vinland.

Na nejdražší příčce bundlu za 8 eur sedí například rally WRC 8, motorky TT Isle of Man či Tennis World Tour. Mrkněte sami, zda vám jedna ze tří úrovní balíčku stojí za koupi. Ale dobrá polovina her je rozhodně doporučeníhodná.