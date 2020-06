Nový Crash Bandicoot bude odhalen už dnes odpoledne

Pochybnosti stranou, Crash Bandicoot 4: It's About Time skutečně existuje. Minulý týden ho provařila tchajwanská ratingová společnost a puzzle rozeslané vybraným novinářům. Nicméně oficiální oznámení dorazí teprve dnes, už za pár hodin.

Oficiální twitterový účet Crasha Bandicoota láká na plnohodnotné odhalení, ke kterému dojde v 17:00, potvrzuje jméno hry zmíněné výše a slibuje, že dostaneme víc, než tomu bylo z předčasně uniklých materiálů. Toto kratičké oznámení doprovází podobně krátký teaser s plyšákem Crashem:

Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise pic.twitter.com/chSNyILcpn