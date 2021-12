Nové video z LOTR: Gollum představuje známou rozdvojenou osobnost

10. 12. 2021 10:20 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Na akci The Game Awards vystrčil růžky i Gollum, ale místo nějakého pořádného gameplaye jsme dostali jen stručný filmeček o dobře známé rozdvojené osobnosti ústředního „hrdiny“. Ten se v ukázce místo prstenu honí za padající helmou, povídá si sám pro sebe a polije nepřátele lávou.

The Lord of the Rings: Gollum mají na svědomí tvůrci z Daedalicu a jakkoliv by se měla primárně stealth akce blížit, pořád její konkrétní datum vydání neznáme. Víme jen, že dorazí někdy příští rok, a to na všechny myslitelné platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, and Nintendo Switch in 2022.

zdroj: Daedalic Entertainment