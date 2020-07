Nová hra od Googlu učí děti bezpečně používat internet

2. 7. 2020 18:45 | autor: Adam Homola

Google vyrukoval s vlastní hrou, ale pozor – tentokrát nejde o titul určený pro tradiční hráče a dostupný například na Stadii. Místo toho tu máme výukovou hru cílenou na děti školního věku.

Cílem Interland je seznámit děti se základy bezpečného chování na internetu. Interland je dostupná kompletně v češtině a k jejímu spuštění nemusíte nic stahovat nebo instalovat, stačí jen internetový prohlížeč.

Hra se skládá ze čtyř lekcí, respektive miniher. Ty se zaměřují na osvětu kolem hackerů, phisherů, kyberšikany a sdílení informací na sociálních sítích.

„Během karantény jsme sledovali zvýšené využívání internetu u dětí, což se potenciálně může přelít i do období prázdnin. Rozhodli jsme se proto urychleně převést do češtiny hru Interland, která již několik let úspěšně funguje v zahraničí. Je to zábavná hra, která dokáže dětem nenásilnou formou vysvětlit, jak se chránit proti útokům a pohybovat se v anonymním prostředí internetu,“ říká na blogu Googlu Ingrid Popovič, která má v českém Googlu na starosti lokalizaci produktů týkajících se bezpečnosti.

Interland si můžete zahrát pod tímto odkazem.