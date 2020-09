Nová deskovka od Riotu z vás udělá mistry blafování

1. 9. 2020 10:40 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Riot začal minulý rok hodně experimentovat a oznámil hromadu projektů mimo své bezpečné vody League of Legends. V lednu oznámil svou druhou deskovou hru Tellstones: King’s Gambit (první byli Mechs vs Minions z roku 2016) a během včerejšího streamu hráčům odhalil základní pravidla. Překvapivě se hrají trochu jako skořápky – 2 až 4 hráči hádají, jaké symboly se ukrývají pod kameny.

Jednotlivé partie budou trvat maximálně 20 minut, spíš 10. Viceprezident značky Greg Street vysvětlil, že chtěli vytvořit něco rychlého a kapesního, co si můžete vzít kamkoliv, ale s poměrně hlubokou strategií. „Může to vypadat jako hra na paměť, kde se snažíte zapamatovat si pozice symbolů, ale o tom to není. Je to hra o blafování a snaze rozpoznat, kdy blafuje váš soupeř,“ vysvětlil Street. Zatím ale neřekl, kdy Tellstones vyjdou.