Nobuo Uemacu složí titulní skladbu pro závěrečnou část remaku Final Fantasy VII

3. 4. 2024 9:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Dlouholetý dvorní skladatel série Final Fantasy, Nobuo Uemacu, se před nedávnem nechal slyšet, že už nejspíš nesloží soundtrack pro celou hru, protože na podobný zápřah už ve svém věku nemá dost sil. Stále se však podílí na tvorbě titulních hudebních motivů a nejinak tomu zřejmě bude i v případě chystané, zatím nepojmenované třetí části remaku Final Fantasy VII. Uemacu to potvrdil v rozhovoru na oficiálním kanále Square Enixu věnovanému hudbě.

Jeden z šéfů vývoje remaku, Tecuja Nomura, se skladatele zeptal, zda po Hollow a No Promises to Keep složí titulní píseň i pro závěrečnou část přepracované trilogie. Uemacu se otázce zpočátku jen pousměje a Nomura posléze dodává, že nejde o žádné oficiální oznámení ani nabídku, ale spíše o gentlemanskou dohodu. Na následnou opětovnou otázku, jestli se tedy skladatel bude podílet i na třetí hře, pak už Uemacu odpovídá kladně: „Bude mi ctí.“