No Man's Sky vyjde konečně i na Switchi. Zatím ale pouze pro vlky samotáře

24. 6. 2022 13:51 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Dlouhých šest let uplynulo od zpackaného vydání No Man's Sky a dílo studia Hello Games je jedním z nejsilnějších příběhů o vykoupení, jaké herní historie zná. Na počátku stály lži Seana Murraye a nenaplněný příslib okouzlujících procedurálně generovaných planet, dnes se jedná o sebevědomý titul překypující obsahem, který dost možná ve finále dokáže konkurovat očekávanému Starfieldu.

No Man's Sky navíc letos 7. října dorazí i na Switch, ovšem minimálně prozatím bez multiplayeru. Ačkoli autoři slibují, že i na této malé pĺatformě budou hru po vydání nadále vylepšovat a obohacovat o nový obsah, není jasné, zda hra více hráčů nakonec dorazí. Do verze hry pro PC a ostatní konzole dorazil plnohodnotný multiplayer už v roce 2018, No Man's Sky od vydání dostalo už 20 zásadních aktualizací.