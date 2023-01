Netflix zdarma vydává TMNT Shredder's Revenge na mobily

14. 1. 2023 12:40 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Pokud jste na mobily chtěli jednu z nejlepších moderních beat-em-up her z loňského roku, dočkali jste se. Netflix totiž zdarma rozdává Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge na telefony z rodiny iOS a Android. Stejně jako u fantastického Into the Breach stačí zavítat na App Store (respektive Play Store, pokud jste na Androidu) a mít aktivní předplatné streamovací služby Netflix.

Mobilní verze zabírá zhruba 1,5 GB úložiště a podporuje hraní skrz bluetooth ovladače. Konverze navíc nemá limitované snímky za vteřinu, takže pokud máte dostatečně výkonné zařízení, můžete si nejnovější želví rubačku užít v celé její kráse a plynulosti.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si od nás loni odnesla devítku.