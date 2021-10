Neonová akrobacie Solar Ash se jen pár dní před vydáním odkládá

Vydavatel Annapurna Interactive a studio Heart Machine oznámili odklad akční plošinovky Solar Ash. Její plánované vydání se z 26. října přesouvá na 2. prosince pro PC a PlayStation. Odložení podle studia souvisí s pandemií a s tím, že tým chce pracovat na posledních opravách a zdokonalení hry.

Ve skákačce od autorů Hyper Light Drifter si zahrajete za běžkyni, která se snaží zachránit svou domovskou planetu před smrtící černou dírou. Oproti jejich předchozímu počinu disponuje Solar Ash i třetím rozměrem, zachovává si ale barevnou paletu a dynamiku.

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa