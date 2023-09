Nemožný port na obzoru? Na Switch se nejspíš chystá Red Dead Redemption II

27. 9. 2023 13:45 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Kdybychom sestavovali soupis her, které nemohou ve smysluplné podobě fungovat na Switchi, existuje jistá pravděpodobnost, že by se někde blízko čelních příček drželo opulentní westernové dobrodružství od Rockstaru Red Dead Redemption II. Se hrou měly svého času co dělat i počítače, handheld od Nintenda zkrátka nemá šanci.

Všechno ale může být jinak, protože pozornosti internetu neuniklo, že zápis o Red Dead Redemption II u brazilské ratingové agentury nově zmiňuje i verzi pro Nintendo Switch. Nic bližšího o ní zatím nevíme, ale jasné je, že bude buďto muset jít o verzi streamovanou z cloudu, nebo bude potřeba nějaká neuvěřitelná technická magie, případně brutální osekání vizuálu, pokud má hra na Switchi běžet nativně.