Naughty Dog nabírá vývojáře na novou hru, které nechybí singleplayer

9. 7. 2020 14:10 | autor: Patrik Hajda

Studio Naughty Dog otevírá ani ne měsíc po vydání The Last of Us: Part II nové pracovní pozice, které prozrazují například to, že jeden z jeho dalších projektů bude singleplayerový. Nevylučuje se tím multiplayer, ale uchazeč o pozici level designéra bude mít na starosti pouze prostředí vytvořené pro jednoho hráče.

Další z inzerátů hledá animátora soubojů na blízko, který zároveň musí být schopný přivést k životu různé archetypy nepřátel a vedlejších postav. Takový člověk bude pracovat na jednom, ale možná také více budoucích projektech studia.

Naughty Dog také hodlá rozšířit takzvaný Ice Team, který se stará o grafické nástroje pro PlayStation 4, které posléze mohou využívat všichni vývojáři studia. Hledaný programátor nástrojů bude mít za úkol mimo jiné analyzovat grafiku nové generace.

Je jasné, že nová hra od Naughty Dog hned tak nedorazí, ale aspoň víme, že ve své snaze o vyprávění příběhů pro jednoho hráče studio nehodlá polevit.