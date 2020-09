Naughty Dog mění kvůli pandemii Covidu-19 svůj hashtag #OutbreakDay

23. 9. 2020 14:45 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Před sedmi lety se stalo 26. září svátkem všech fanoušků The Last of Us. Ve světě postapokalyptické příběhové hry tenhle den značí začátek pandemie houbovité nákazy, která prorůstá svými bezbrannými oběťmi. Na sociálních sítích ho pak hráči připomínali hashtagem #OutbreakDay.

Tohle datum se letos povážlivě přiblížilo a studio Naughty Dog vydalo na svém Twitteru prohlášení, že ve světle celosvětové pandemie Covidu-19 nadále nepovažuje za správné hashtag používat. Významné datum zůstává, ale jeho název by ve spolupráci s komunitou chtěli vývojáři změnit – tato sobota a 26. září následujících let by měly vejít do dějin jako The Last of Us Day.

Nové jméno prý také lépe reflektuje význam, který datum získalo s nově příchozími fanoušky po nedávno vydaném The Last of Us: Part 2. Závěrem zprávy studio slibuje, že tento den bude nabitý a tým už se nemůže dočkat, až se o novinky o víkendu podělí.