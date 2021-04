Natáčení Ježka Sonica 2 je v plném proudu, objeví se v něm i Knuckles

Paramount Pictures momentálně v Kanadě točí pokračování loňského filmového Ježka Sonica. Jednička sice zpočátku vypadala jako další z vysmívaných herních adaptací, dokonce s deformovaným hlavním hrdinou, ale po zásahu do Sonicova vzhledu se z něj vyklubala překvapivě příjemná komedie a také film podle hry s nejvýdělečnějším premiérovým víkendem. Oznámení dvojky tak na sebe nenechalo dlouho čekat.

Ve svých rolích se vrátí lidský herec James Marsden a herečka Tika Sumpter, Jim Carrey si rovněž znovu střihne svého záporáka doktora Robotnika. CGI postavičky jsou samozřejmě do filmu přidány až v postprodukci, na placu je ale nahrazují figurky, aby herci věděli, kam se mají dívat. No a právě fotky z natáčení vyzradily přítomnost Sonicova věčného rivala, ježury Knucklese. Že se ve dvojce objeví i Tails, to už fanoušci zjistili na konci prvního filmu. Do kompletní klasické sestavy tak už filmům chybí jen růžová Amy Rose.

Ježek Sonic 2 chystá svou premiéru na 8. dubna 2022, pokud nenarazí na zavřená kina.

Here's a look at the #SonicMovie2 filming at Fort Langley today. Sonic, Tails, and Knuckles props were seen; Marsden and Sumpter present as well. #SonicNews pic.twitter.com/YlrsNZlvVy