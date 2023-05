Na Switchi vychází Man of Medan. Jede však jen ve 24 FPS

5. 5. 2023 17:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Hororová příběhovka The Dark Pictures: Man of Medan vyšla v těchto dnech na Nintendo Switch. A pokud máte oči jestřába a neujde vám žádná poznámka pod čarou, můžete si v popisu hry na eshopu přečíst, že vám pojede „jen“ ve 24 snímcích za vteřinu. Tak bacha na to.

Nemusí to být ale nutně zásadní problém, protože Man of Medan je spíše interaktivní film a 24 FPS je standardní filmová snímkovací frekvence. Jenže pro Switch oproti standardních 30 FPS jde o 20% pokles a vemte jed na to, že na plynulosti hratelných pasáží to bude znát. Nemluvě o tom, že hra na slaboučké konzoli žádné ceny za krásu rozhodně nevyhraje. Ale to už je holt oběť, na kterou jsme si u portů z moderních konzolí na hybridní handheld od Nintenda zvykli.