„Na Redfall se nezapomnělo. Plánujeme jej na konzolích dostat na 60 FPS,“ říká Pete Hines

4. 9. 2023 15:25 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Redfall, upírská exkluzivita Microsoftu, nedopadla zrovna slavně. Bastardizovanému dítku slavného studia Arkane byla vyčítána příšerná technická stránka, nezábavný obsah a uspěchaný vývoj. Pete Hines, vydavatelský šéf Bethesdy, však v rozhovoru pro Gameindustry.biz uvedl, že studio Redfall ještě neodepsalo.

„Neustále se učíme něco nového. Nechceme zklamat naše fanoušky a zároveň jsme firma, které se starty nových titulů nepovedly už dříve. Nemáme ve zvyku se vzdávat jenom proto, že se nám nevydařil začátek. Třeba vydání PC verze The Elder Scrolls Online se nepovedlo, to samé s Falloutem 76. Redfall pro nás není v tomto ohledu jiný. Chceme jej na konzolích například dostat na 60 snímků za vteřinu. Game Pass je věčný a přijdou lidé, kteří se ke službě připojí za deset let a budou rádi, že tam Redfall je,“ uvedl Hines.