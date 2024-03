Na omylem přidané vývojářské menu ve Spider-Man 2 raději nesahejte

Poslední aktualizace Marvel's Spider-Man 2 od Insomniac Games nechtěně zahrnovala nabídku pro ladění pouze pro vývojáře a nejspíš tak i omylem prozradila potenciální DLC zahrnující postavu Beetle, známého Spider-Manova protivníka z komiksů.

Aktualizace měla představit New Game Plus, opakování misí, přizpůsobitelnou denní dobu, nové pavoučí obleky pro Milese a Petera a vylepšené funkce přístupnosti.

Hráči na PS5 ale zjistili, že mají přístup ke skryté nabídce, která jim umožňuje procházet herními kapitolami, povolovat cheaty a zobrazovat výkonnostní ukazatele, jako je snímková frekvence a rozlišení.

Vývojářské menu také naznačuje nové mise právě s Beetle, což se shoduje s předchozím dataminingem fanoušků. Tehdy totiž kolovaly náznaky, že by Beetlem mohla být Tombstoneova dcera Janice Lincoln. Ta se poprvé objevila v komiksech v roce 2010.

⚠️ We're aware the latest game update may have inadvertently allowed access to a development game menu. There's a hotfix on the way.



Please note that using this menu could corrupt your saves and trophy progress.



There is no risk associated with playing the game as intended.