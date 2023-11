Na multiplayerové hře The Last of Us se pořád pracuje

6. 11. 2023 15:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Na čem dělá Naughty Dog? V kancelářích legendárního studia by momentálně měly vznikat hlavně dvě hry: The Last of Us: Part III a separátní multiplayerová hra ze stejného světa. Zatímco o třetím dílu houbové apokalypsy nějaké kusé informace máme, o multiplayeru se spekulovalo, že byl dán k ledu. Tyto pochybnosti ale rozprášil šéf vývoje Vinit Agarwal.

I did it! Wow that was hard, easily 300+ Marios dead in the process.



And so this tweet can live on in peace… yes, I’m still working on that game. pic.twitter.com/a5Avx9Xl8H — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 4, 2023

Na sociální síti X/Twitter si totiž pochválil, jak je výborný Super Mario Bros. Wonder a jen tak mimochodem oznámil, že: „Ano, na té hře stále pracuji.“ Takže tady to máte. Multiplayerový spin-off The Last of Us tedy není mrtvý. Nevypadá to ale, že by byl blízko vydání.