Na konzolovou verzi System Shock Remaku bychom již nemuseli čekat dlouho

12. 9. 2023 14:40 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

O tom, že se výborný System Shock Remake chystá také na konzole, se už ví docela dlouho. Studio Nightdive ale stále zatím neupřesnilo, kdy přesně se hráči dočkají. Vydání na konzolích by ovšem nemuselo být vyloženě daleko.

Jak si na Twitteru všiml uživatel s přezdívkou Knoebel, konzolové verze pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One byly ohodnocené ratingovou komisí ESRB, která řeší přístupnost her. A většinou, když se takové ohodnocení objeví, není vydání daleko. Proto se dá usuzovat, že by se hráči na těchto strojích mohli dočkat ještě do konce roku.

Titul si každopádně vysloužil ohodnocení „M“, tedy vhodné pro hráče od 17 let. Důvodem je přítomnost krve, intenzivního násilí a vulgární mluvy. Nic, co by výrazným způsobem překvapilo.