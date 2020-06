Na Epicu bude tento týden zdarma dobrodružná Pathway a The Escapists 2

19. 6. 2020 11:08 | autor: Václav Pecháček

Epic Games Store nadále pokračuje ve své rozdavačné politice a i tento týden nabízí všem zájemcům jednu hru zcela zdarma. Stačí si ji aktivovat a budete ji mít v knihovně navždy. Tentokrát můžete sáhnout po dobrodružné tahovce Pathway, která vyšla minulý rok a nejvíc ze všeho připomíná dobrodružství Indiana Jonese.

Kdyby vás zajímalo, co si o Pathway myslí profesionálové, odkážu vás na recenzi Honzy Slavíka. Ten hře přiřkl solidní sedmičku a podle všeho se docela bavil, jen ho po čase začala mrzet přílišná jednoduchost celého konceptu. Inu, darovanému archeologovi na klobouk nehleď.

K Pathway by se měla připojit ještě jedna hra zdarma, a to vězeňská únikovka The Escapists 2 (recenzi Marse Vertiga najdete zde). Došlo ovšem k neočekávanému zdržení, takže pokud máte chuť na útěk z vězení, bedlivě sledujte Epic a oni se tam eskapisté pravděpodobně brzy vyloupnou.

Současná várka bude zdarma do 25. června, poté ji nahradí AER Memories of Old a Stranger Things 3: The Game.