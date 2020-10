Multiplayerové demoliční derby Destruction AllStars se s lákavou kompenzací odkládá

27. 10. 2020 16:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Destruction AllStars je jednou z prvních her oznámených exkluzivně pro PlayStation 5. Půjde o poměrně originální mix žánrů, v arénách můžete běhat po svých a mlátit se hlava nehlava, ale stejně tak můžete usednout za volant a ostatní hráče přejíždět či šrotovat jejich vozidla.

Původně se se hrou počítalo na launch konzole PlayStation 5, tedy již 12. listopadu (u nás 17. listopadu), ale tvůrci potřebují víc času. Destruction AllStars proto vyjde až v únoru, ale na druhou stranu bude součástí předplatného PlayStation Plus, a to rovnou dva měsíce v řadě. To by mělo zajistit dostatek hráčů, kteří budou k pohodlnému hraní a svižnému matchmakingu jistě potřeba.