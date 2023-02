Multiplayer zdarma, soutěže a turnaje o ceny. Probíhá akce PS Plus Festival of Play

16. 2. 2023 15:12 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Nejen předplatitelé služby PS Plus mohou zpozornět, PlayStation pořádá akci, během níž si můžete zdarma vyzkoušet hry a zasoutěžit si v multiplayeru. Tisková zpráva hlásí:

„Oznamujeme spuštění speciální akce pro všechny členy PS Plus – PlayStation Plus Festival of Play. Všichni předplatitelé se nyní mohou zapojit do různých turnajů, začít sbírat digitální collectibles nebo získat dvojité slevy na vybrané herní tituly v PlayStation Store.“

„Pro hráče, kteří ještě neokusili nástrahy devíti světů s dvojicí Kratos a Atreus, je připraven tříhodinový přístup zdarma do God of War Ragnarök. Hráče, kteří nemají PlayStation Plus členství, určitě potěší multiplayer víkend zdarma, kdy budou moci hrát online i bez zmíněného členství.“

„Multiplayer víkend zdarma proběhne již tuto sobotu a neděli 18. a 19. února. Během tohoto víkendu se hráči navíc mohou zúčastnit spousty free turnajů například ve hrách jako FIFA 23, NBA 2K23 a Guilty Gear. Turnaje budou tedy otevřené pro členy i nečleny PS Plus a zasoutěžit si v nich mohou právě o nové PS Plus předplatné.“

Akce potrvá do 24. února a více informací o ní najdete zde.