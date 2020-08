Multiplayer Halo Infinite bude free-to-play

3. 8. 2020 10:05 | autor: Šárka Tmějová

Microsoft oznámil, že nejpopulárnější mód série Halo bude v nadcházejícím díle dostupný zcela zdarma, a to dokonce i bez předplatného Xbox Game Pass. Tuto skutečnost potvrdil potom, co ji omylem o něco dříve odhalil irský obchod s hračkami Smyths Toys Superstores, uvádí server Games Industry.

Více informací o tom, jak přesně bude free-to-play model v multiplayeru fungovat, přislíbil Microsoft do budoucna. Celé Halo Infinite včetně singleplayerové kampaně pak bude dostupné v rámci Game Passu, a to letos na podzim spolu s launchem konzole Xbox Series X. Zahrajete si ho ale i na PC a na Xboxu One.