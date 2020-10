Mortal Kombat 11 prodal přes 8 milionů kusů a jeho podpora ještě nekončí

Jedenáctý plnohodnotný díl bojovkové série Mortal Kombat vyšel vloni na jaře. NetherRealm si pro Mortal Kombat 11 připravil množství dodatečného obsahu, crossovery s dalšími úspěšnými značkami nevyjímaje. Nejen Robocop, Terminátor nebo Joker pak společně s tradičním týmem kolem Scorpiona, Sonyy nebo Liu Kanga přilákali přes 8 milionů hráčů napříč platformami.

Není tedy divu, že s pokračováním tým spadající pod Warner Bros. Games nikam nespěchá a raději se soustředí na tvorbu nového obsahu pro stávající díl. Jak uvedl kreativní ředitel studia NetherRealm Ed Boon pod hashtagem #KombatKontinues, oznámení novinek si tvůrci načasovali už na tento týden. Fanoušci série nejvíc doufají v návrat Mileeny, kterou v Mortal Kombatu X potkal neslavný konec hmyzím polibkem emzačky D’Vory.

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we're not done yet. Stay tuned to see what's next for MK11 this week!#KombatKontinues