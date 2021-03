Monster Hunter: Rise zažívá se 4 miliony kusů pohádkový start

30. 3. 2021 10:36 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Monster Hunter se v posledních letech dostal očividně do povědomí hráčů natolik, že ho nezastaví ani jeho vlastní špatný film. Capcom totiž oznámil, že do obchodů dodal přes 4 miliony kusů nejnovějšího Monster Hunter Rise.

Namísto počtu prodaných kusů tak jde sice jen o dodávky do obchodů, ale i tak jde o úctyhodné číslo. Monster Hunter: Rise vyšel teprve před pár dny a zatím je exkluzivní pouze pro jednu platformu, ale má nakročeno solidně. Dokonce tolik, že by mohl už brzy překonat předchozí a neméně populární Monster Hunter World, kterého se do obchodů dostalo 6 milionů kusů během prvních dvou týdnů.

Pravděpodobně pohádkovým prodejům Monster Hunter Rise pomůže i fakt, že jde podle všeho o povedený díl série. Na Metacriticu se může hra chlubit Metascore 87 ze 100, byť třeba zrovna u nás byl Patrik v recenzi trochu přísnější: „Monster Hunter Rise přináší vítané novinky, které by si série měla do budoucna ponechat. Naopak přichází o jeden z nejzábavnějších systémů a lov monster bez stopování ztrácí značnou část svého kouzla. Nakonec ale klady převládají a tahle technicky výborně zvládnutá hra má na Switchi své místo.“

zdroj: Capcom