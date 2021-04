Mody pro Cyberpunk 2077 vás nechají hrát nepoužité questy

21. 4. 2021 12:14 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Bez pozornosti modderů by spousta her rychle upadla v zapomnění. To sice asi nebude zrovna případ Cyberpunku 2077, v těchto dnech mu ale fanoušci i tak věnují spoustu péče. Třeba dataminer romulus_is_here nedávno v souborech hry našel několik nových kšeftů, kterými si dle teorie CD Projekt RED připravuje půdu pro chystaná DLC, a posléze vytvořil také mod, díky němuž si je můžete zahrát i vy. Nejsou sice úplně hotové, ale jdou dohrát, a dokonce v nich dojde i na automobilové honičky. Romulův mod můžete stahovat tady.

Další moddeři nebyli spokojení s tím, že si ve vydané hře nemohli vytvořit V tak, jak byli k vidění ještě před vydáním. Díky tomuhle modu si můžete zahrát za ženskou V z E3, tenhle se postaral o rekonstrukci pánského protějšku.

Další z modifikací zpřístupní oblečení, které V v demu nosila, a tahle zase změní vzhled samurajské bundy na variantu z E3 2018.