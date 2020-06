Modifikace Downfall pro Slay the Spire z vás udělá bosse bojujícího s hrdiny

30. 6. 2020 11:02 | autor: Patrik Hajda

Karty se obrací! S rozsáhlou modifikací Downfall pro fantastickou karetku Slay the Spire se z vás stanou bossové jako The Slime, The Guardian a The Hexaghost, v jejichž roli budete postupovat třemi stromy od shora dolů, na jejichž konci na vás čekají hrdinové původní hry. Dokonce i obchodník je mocný válečník stojící vám v cestě.

Čtyři noví hrdinové z řad dřívějších záporáků dostávají vlastní sady nových karet a během snahy ubránit se útokům dřívějších hrdinů (nynějších záporáků) se vybaví novými relikviemi a vypijí dříve neviděné lektvary. Mod stahujte ze Steam Workshopu.