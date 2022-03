Mod Elden Ringu se Shrekem a Sonicem je něco, co musíte vidět

23. 3. 2022 14:21 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Garden of Eyes je modder, který se nebojí ničeho. A tak například přišel s mody do Elden Ringu, které z nového hitu dělají neskutečnou podívanou. Na kanále ToastedShoes se můžete podívat na kompilaci, kde si to Homer Simpson rozdává se Shrekem na Oslíkovi a naprosto zmutovaným Sonicem. Nechybí ani My Little Pony. Není žádné překvápko, že na Twitteru si tenhle klip vysloužil přes milion zhlédnutí.