Mobile Suit Baba jsou dva oblíbení nezávislí miláčci v jednom

18. 1. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Mobile Suit Baba je nová kombinace dvou nezávislých klenotů, o které jste nevěděli, že jste ji chtěli. Konkrétně je řeč o vynikající taktické tahovce Into The Breach a logickém klenotu Baba Is You. Hra, která nyní na Itch.io stojí 4 dolary, spojuje tahové souboje mechů s inovativními hádankami měnícími podmínky úrovní a vyzývá hráče k úpravě herních pravidel pomocí manipulace se syntaxí.

Mobile Suit Baba nabízí 43 různých hádanek a vyžaduje strategické manévry mecha k dosažení cílů, jako je poražení nepřátel a ochrana předmětů. Nový kousek finského tvůrce s přezdívkou Hempuli v sobě kombinuje strategickou hloubku Into The Breach a kreativitu při řešení hádanek Baba Is You. A vypadá jednoduše nádherně.