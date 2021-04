MMORPG Albion Online míří na mobily

26. 4. 2021 11:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

MMORPG Albion Online vyšlo v létě roku 2017 po dlouhé době ve free-to-play betě. Hotová hra byla placená, ale dlouho jí to nevydrželo. V dubnu roku 2019 s ní tvůrci ze studia Sandbox Interactive přešli zpátky na free-to-play model a hra se jisté popularitě těší dodnes. A brzy ji čeká potenciální nával nových i starých hráčů – vyjde totiž na chytrých telefonech, poprvé oficiální cestou.

Letos v létě se Albion Online objeví jak v obchodě Google Play na zařízeních s Androidem, tak v obchodě App Store pro zařízení od Applu. Už teď se můžete předregistrovat do hry, ve které si píšete svůj vlastní příběh, staráte se o vlastní hnízdečko a svými činy ovlivňujete hráči řízenou ekonomiku světa. Co si sami nevyrobíte nebo nekoupíte od jiného hráče, to jen tak na zemi nenajdete…