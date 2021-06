MMO New World představuje děsivý i krásný horský masiv Shattered Mountain

28. 6. 2021 10:16 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

A je tu čtvrtá a zároveň poslední prohlídka jednoho z koutů světa Aeternum, který na vás čeká v onlinovém RPG New World od Amazonu. Od přívětivé startovní lokace Windsward se přes bažinatou Reekwater a překrásnou Edengrove dostáváme k děsivým vrcholkům Shattered Mountain.

Horský masiv sice umí být místy krásný, vybízející k rekreaci, ale povětšinou vás čeká velice pochmurné skalnaté prostředí s děsivými doly a hořícími oblastmi, kde je zkaženost pohlcující vše živé nejaktivnější.

Vypadá to, že Shattered Mountain bude jednou z vašich posledních zastávek na cestě hrou New World, jelikož zde pobývají ta nejobávanější monstra, na která se musíte předem připravit. MMORPG New World vyjde na počítačích 31. srpna.