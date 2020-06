Microsoft upřesnil, jak bude fungovat program Smart Delivery

16. 6. 2020 12:57 | autor: Šárka Tmějová

Přechod ze staré generace na novou býval doteď poměrně nepohodlný, to by ale Microsoft chtěl v případě Xboxu One a Xboxu Series X zvrátit. Nejenže se hráči dočkají zpětné kompatibility, ale díky programu Smart Delivery jim bude stačit jedna kopie hry pro obě konzole. Týká se to i uloženého postupu a achievementů, které budou sdílené napříč systémy.

Můžete si tedy pořídit Series X jako primární zařízení a One si nechat v záloze, případně ho přestěhovat třeba k rodičům, partnerovi nebo na chatu a hrát na něm ty stejné hry jako doma.

V rámci Smart Delivery mají fungovat všechny hry od herních studií patřících Microsoftu, účast v něm ale potvrdily i některé další firmy. Z titulů třetích stran by měl zahrnovat třeba Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla nebo VtM: Bloodlines 2.