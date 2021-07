Mezi novými přírůstky do Game Passu najdete konzolový Microsoft Flight Simulator a The Ascent

26. 7. 2021 12:46 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Překrásný a úžasný Microsoft Flight Simulator za tři týdny oslaví své první narozeniny. A pokud jste s ním dosud neměli tu čest, ale předplácíte si Game Pass a vlastníte Xbox Series X/S, pak se do něj budete moct pustit již zítra s vydáním očekávané konzolové verze.

Přírůstků do Game Passu bude v následujících dnech poměrně dost, ale ve většině případů se jedná o méně známé indie hry jako Atomicrops, Cris Tales či Raji: An Ancient Epic. Za zmínku ale určitě stojí akční RPG střílečka The Ascent, která 29. července poprvé vychází a rovnou v Game Passu.

Všechny nové přírůstky chystající se v blízké budoucnosti rozšířit toto předplatné naleznete v obsáhlém oficiálním představení. Nechybí v něm ani informace o tom, které hry Game Pass s koncem července naopak opustí. Jedná se o It Lurks Below, The Touryst a UnderMine.