Maskovaný mstitel Zorro se dočkal nové hry

16. 6. 2022 13:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Postava maskovaného ochránce prostého lidu zvaná Zorro vznikla již před dávnými 103 lety a do širšího povědomí se dostala i díky filmovým zpracováním s Antoniem Banderasem. Pokud vám to náhodou uniklo, tak Zorro ještě stále frčí, momentálně díky animovanému seriálu Zorro The Chronicles, který si vysloužil vlastní videohru.

Stejně nazvaná akční adventura Zorro The Chronicles z vás udělá buď titulního Zorra, nebo jeho sestru Ines, z nichž každý disponuje jinými přednostmi. Hru můžete pojmout akčně a s nepřáteli se vypořádat s pomocí kordu, lasa a hbitých pohybů. Stejně tak se ale můžete plížit po střechách a stráže zneškodňovat bez vyvolání rozruchu.

Není přitom pochyb o tom, že Zorro The Chronicles míří na mladší publikum a zejména fanoušky zmíněného seriálu. Zajímavé ale je, že za hrou stojí studio BKOM, které před pár dny během „E3“ oznámilo svůj další, dosti zajímavý projekt Sunday Gold, jakousi komiksovou detektivní tahovku.