Mario Golf: Super Rush dostává nový mód, hřiště a postavu

Nintendo přichází s překvapivým updatem povedené sportovní hry Mario Golf: Super Rush. Update zdarma přidává trojici novinek, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Předně se můžete vydat na nové hřiště, které je zasazené do velkoměsta New Donk City ze hry Super Mario Odyssey.

K tomu se můžete chopit role nově příchozí postavičky Toadette, která ke speciálním odpalům používá svůj Super Pickaxe ze hry Captain Toad: Treasure Tracker. Zároveň při pobíhání po hřišti rozhazuje kolem sebe zeleninu jako v Super Mario Bros. 2.

Třetí velkou novinkou jsou hodnocené multiplayerové zápasy. Update, který by měl vyjít během dneška, kromě toho ještě vylepšuje například pohybové ovládání hry.

️ Fore! Mario Golf: Super Rush scores a free update tomorrow.



✔️ New mode: Ranked Match

✔️ New character: Toadette

✔️ New course: New Donk City

✔️ Improved motion controls



Look forward to more updates later this year! pic.twitter.com/VhLckKqwYY