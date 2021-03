Magic: Legends láká do otevřené bety představením hrdinů a exkluzivních bonusů

1. 3. 2021 11:01 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Akční RPG Magic: Legends otevře své brány široké veřejnosti již 23. března. Tehdy hra vstoupí do otevřené bety, a kdo jí dá šanci v první den, neodejde s prázdnou. Pokud se do hry pustíte přes její oficiální launcher Arc, pak dostanete 2x boost padajících předmětů a odměn za mise plus kostým pro vaši postavu a skin zlobra. V Epicu je nabídka o něco chudší – jiný kostým pro vás, skin pro vašeho mazlíčka a 2x boost předmětů, viz zde.

Kromě tohoto oznámení nás tvůrci seznamují se třemi důležitými postavami příběhu, které můžete znát z karetní hry Magic: The Gathering. Je tu sférochodec Ral Zarek z Ravnicy, který se stane vaším prvním spojencem. Později potkáte Nissu Revane ze Zendikaru, která vám zpočátku nebude věřit, ale i ona se přidá na vaši stranu. A proti komu se bude bojovat? Proti Josu Vessovi z Dominarie. Více se o nich dočtete zde.