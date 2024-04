Lovecraftovský simulátor rybaření Dredge se dočká filmové adaptace

10. 4. 2024 9:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio Black Salt Games navázalo spolupráci s produkční společností Story Kitchen, kterou v roce 2020 založil producent filmového Ježka Sonica Dmitri M. Johnson. Společně natočí hranou adaptaci rybářského simulátoru Dredge, který se postupně zvrhává v netradiční kosmický horor.

Story Kitchen stojí nejen za filmy se Sonicem, ale také za chystaným animovaným Tomb Raiderem, který se má ještě letos objevit na Netflixu, stejně jako připravuje adaptaci Streets of Rage pro Lionsgate a It Takes Two pro Amazon.

Black Salt Games naproti tomu nedávno oslavili první narozeniny Dredge štědrým darem – novozélandskému fondu na ochranu velryb a delfínů poslali 100 tisíc novozélandských dolarů (zhruba 1,4 milionu korun). Jejich hororového debutu se prodalo přes milion kopií.