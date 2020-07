Lovecraftovský horor The Sinking City zmizel z většiny obchodů

Patrik si před rokem od detektivní zápletky v The Sinking City, která hráče nevodí za ručičku, hodně sliboval. Nakonec ho hra od studia Frogwares trochu zklamala, jak si můžete přečíst v jeho recenzi, což ovšem nijak nesouvisí s jejím náhlým zmizením z většiny digitálních distribučních kanálů včetně Steamu nebo Epic Games Store, kde předtím vyšla exkluzivně.

Studio o tomhle problému ví a na jeho řešení usilovně pracuje, nevysvětluje ovšem, proč k němu došlo. Pokud byste v mezičase zatoužili po trošce toho herního Lovecrafta na PC, máte podle nich zamířit přímo na oficiální stránky Frogwares a The Sinking City si pořídit tam, čímž také nejvíc podpoříte právě ukrajinské vývojáře.

Folks, we know that The Sinking City has disappeared from several platforms. Our team is working to fix this. In the meantime, you may purchase the game directly from our website: https://t.co/ttSKlwz9zR. Additionally, it is now available on Gamesplanet: https://t.co/fKiXV12RIT. pic.twitter.com/glbg5TfQgR