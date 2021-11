Life is Strange: True Colors v prosinci dorazí na Switch

26. 11. 2021 11:38 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Square Enix oznámil datum vydání příběhové adventury Life is Strange: True Colors na Switchi. Ačkoliv měla na konzoli od Nintenda vyjít jen pár týdnů po PC, Xboxu a PlayStationu, její příchod zkomplikovala koronavirová pandemie. Nakonec na Switch dorazí 7. prosince.

Kvůli komplikacím při práci z domova se zpozdily i remastery prvních dvou dílů. Life is Strange Remastered Collection s jedničkou a jejím prequelem Before the Storm ve vylepšené grafice vychází 1. února 2022 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch a Stadii, jen několik dní po sedmém výročí vydání první hry.