Legendární Turok zřejmě míří na PlayStation 4

10. 7. 2020 11:32 | autor: Patrik Hajda

Letos je slavnému lovci dinosaurů už 23 let a jeho památka žije dodnes díky remasteru. Turok: Dinosaur Hunter vyšel původně pro Nintendo 64 v roce 1997, ale ještě téhož roku se dostal i na počítače. Trvalo pak dlouhých 19 let, než se rozšířil na další platformu (Mac) a o dva roky později i na Xbox One a Switch v remasterovaných edicích od mistrů na slovo vzatých – Nightdive Studios.

A teď to vypadá, že se ten samý remaster dostane i na poslední chybějící aktuální konzoli, tedy PlayStation 4. Zatím jde pouze o spekulaci, avšak založenou na poměrně pevných základech. Stránka Exophase monitorující trofeje her pro PlayStation totiž zpozorovala registraci 10 trofejí pro Turoka, což by mohlo naznačovat brzké oficiální oznámení portu. Nezbývá než čekat a doufat, že nejde o kachnu.