Kvůli protestům v USA se přesouvá prezentace o Cyberpunku 2077 a IGN Summer of Gaming

Herní zpravodajský server IGN a polské studio CD Projekt RED na svých twitterových účtech vyjádřily podporu hnutí Black Lives Matter a přesouvají své plánované akce na pozdější data.

Hlavní část Summer of Gaming od IGN s odhalováním nových titulů, která měla startovat 5. června, se odsouvá o tři dny na 8. června. V rámci akce uvidíte hry od EA, Blizzardu, 2K, Square Enix, Xboxu, Ubisoftu či THQ Nordic. Odklad přímo souvisí s podporou amerických demonstrací proti rasismu a zneužívání moci ze strany policie. Sesterská společnost Humble Bundle již spustila fond na pomoc s vydáváním her od černošských tvůrců.

Black Lives Matter. Period. IGN will go silent today in support of Blackout Tuesday to encourage reflection and dedicate ourselves to meaningful change in our community. https://t.co/Fx1BbOSKKy pic.twitter.com/ROQERvrobV

Ze stejných důvodů se odkládá také stream o Cyberpunku 2077 s názvem Night City Wire, který měl proběhnout příští týden ve čtvrtek. Jeho nové datum konání je stanovené na 25. června.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.